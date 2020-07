Inter, ecco la probabile formazione di Conte per stasera

L’Inter di Antonio Conte, che ha ammesso di aver perso il treno scudetto, scenderà in campo per garantirsi un posto in Champions League, con la speranza di superare nuovamente l’Atalanta per chiudere al secondo posto. L’undici dei neroazzurri sembra essere abbastanza designato, con il solito Handanovic tra i pali, e poi il 3-4-1-2 classico di Conte. Linea di difesa dovrebbe essere composta da D’Ambrosio, De Vrij e Godin, mentre a centrocampo sulle corsie ci sarà spazio per Candreva e Young, con Borja Valero e Barella in mezzo. Tridente composto da Eriksen in appoggio di Sanchez e Lukaku.