Aggiornamenti sugli infortunati in casa Fiorentina e una buona notizia per Montella. Lirola ha infatti ripreso a lavorare col gruppo, da capire se potrà rientrare tra i convocati già per la gara di domenica contro il Parma. Per quanto riguarda Caceres serve ancora un po’ di pazienza, l’uruguaiano sta proseguendo il percorso di recupero personalizzato.

