Inchiesta su Ramadani, nel mirino anche i trasferimenti alla Fiorentina dei Della Valle

Una presunta frode da 100 milioni di euro. È l’ipotesi su cui lavorano gli inquirenti dell’Operación Lanigan, che hanno messo al centro dell’attenzione il superagente Fali Ramadani, la cui casa è stata oggetto di spagnola giusto una settimana fa nell’ambito di una vasta indagine anti-riciclaggio. Secondo quanto riferisce un aggiornamento della testata Ultima Hora , i documenti che in questi giorni vengono visionati farebbero intravedere una vasta rete di operazioni controllate dal noto procuratore. Tra questi ci sono dei passaggi anche in casa Fiorentina, infattisono itrasferimenti condotti attraverso il RCD Maiorca, a richiamare sospetti, tra cui spuntano i nomi di Gulan e Montiel, che fanno parte infatti della vasta lista di calciatori piazzati da Ramadani alla Fiorentina dei Della Valle.

Ma non basta, secondo quanto riferisce un articlo di El Pais, la Operación Lanigan sta passando al setaccio numerosi trasferimenti importanti condotti dalla Lian Sport di Fali Ramadani. Vengono tirati in ballo nomi di grande rilievo come quelli di Kalinic, Savic, Jovetic, Seferovic, tutte vecchie conoscenze viola del’era Della Valle.