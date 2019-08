Anniversario Artemio Franchi, Barone: “Spero che anche Rocco venga ricordato”

Domani saranno 36 gli anni trascorsi dalla morte di Artemio Franchi: la Fiorentina, insieme alla Lega Pro, ne ha celebrato il ricordo poco fa, prima dell’inizio della partita amichevole in programma alle 21 tra viola e Galatasaray. Presenti anche Joe Barone e Giancarlo Antognoni. “Spero che anche Rocco (Commisso, n.d.r.) venga ricordato a lungo dai tifosi viola: vorrebbe dire che è stato in grado di fare qualcosa di importante per la storia del club. I nostri appassionati? Senza di loro non siamo niente, sono fondamentali“. Poi Antognoni: “Ho un bel ricordo di Franchi, conosciuto ai tempi della Nazionale. Era tifoso viola e per lui ero il giocatore più impegnativo. Sono felice di rivedere qui Fatih Terim, alla Fiorentina ha fatto molto bene. Che stagione sarà per noi? Mamma che caldo che fa stasera…“.