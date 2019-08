In medio stat virtus. Sì, è proprio vero. Soprattutto nel calcio e nel gioco come lo intende Vincenzo Montella. La Fiorentina è pronta a muoversi con decisione sul fronte mercato. Fino ad oggi sono arrivati Lirola, Boateng e soprattutto Badelj, uno dei perni della nuova squadra. Ma non è certamente finita qui. Tra le righe lo ha confermato lo stesso Pradè, presentando il croato, che ci sarà almeno un’altra operazione in mezzo.

I profili seguiti sono diversi ma, per il momento, la Fiorentina attende. Intanto che chiuda il calciomercato inglese, in modo che si possa giocare al ribasso sui prezzi. Questo non vuol dire che la società non intenda spendere, ma che vuole farlo con razionalità. Se aspettare un paio di settimane equivale a risparmiare qualche milione da investire su altri giocatori, allora è bene saper pazientare.

I profili più interessanti ormai sono noti: Tonali del Brescia sarebbe un vero e proprio colpo, come Berge del Genk. In entrambi i casi però serve un investimento netto. Resiste anche Rongier del Nantes, ma al momento è più defilato. Così come Mandragora, pallino di Pradè ma controllato dalla Juventus (a cui non è stato dato Chiesa). Per adesso c’è Badelj, che oggi si allenerà per la prima volta coi compagni. Poi ne arriverà un altro. Sempre lì, sempre in mezzo. Dove Montella di virtù ne vuole in abbondanza.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA