In libreria “Tifosi viola per sempre”

Da qualche giorno è in vendita nelle edicole e librerie il libro “Tifosi Viola per sempre” il grande racconto della passione gigliata curato dal nostro Paolo Mugnai che ha raccolto le testimonianze e i ricordi di giornalisti e tifosi legati alla Fiorentina il tutto con la prefazione scritta da Giancarlo Antognoni.

In questo volume abbracciamo idealmente ogni periodo della quasi centenaria storia della Fiorentina concentrandoci su alcune vittorie. Si comincia con gli anni trenta, quando a dettare legge in area di rigore era l’“Artillero” Petrone, proseguendo con le storie di Frigo e del campionato di guerra. Negli anni cinquanta la Fiorentina vola in testa alla classifica e, per l’esultanza dei tifosi, può pure capitare che crolli parte dello stadio. Da Hamrin ai ragazzi del secondo scudetto in Coppa dei Campioni. Con Antognoni arriviamo agli ottanta, quando Baggio e Borgonovo danno spettacolo. Dal ciclone Batistuta fino ai giorni nostri, la Fiorentina continua a dare ai suoi tifosi soddisfazioni ed emozioni, oggi come ieri.