Il Corriere Fiorentino si sofferma sui cori che nelle ultime settimane sono partiti dalla curva Fiesole. Negli ultimi anni non si erano più sentiti quelli per i giocatori ed i dirigenti. Ribery ha già ricevuto quelli che venivano tributati a Schwarz e Mutu, un altro coro singolare viene cantato al dirigente Joe Barone. Tutto questo racconta il nuovo clima che si respira in città.