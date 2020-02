In 763 seguiranno la squadra: anche a Torino non mancherà il supporto a Pezzella e compagni

Saranno 763 i tifosi viola presenti domani nel settore ospiti dello Stadium di Torino. Lo comunica l’ATF, l’Associazione Tifosi Fiorentini, sulla propria pagina Facebook. Le difficoltà della partita, considerando la forza dell’avversario e le assenze in casa gigliata, non hanno frenato la voglia del popolo viola di seguire la Fiorentina, che ha bisogno come il pane di punti pesanti per consolidare la propria posizione in classifica.