Impallomeni: “Italiano somiglia a Conte, scriverà la storia in Serie A”

Spuntano paragoni importanti per il tecnico della Fiorentina

"Italiano ha dato un impianto di gioco e assomiglia a Conte in alcuni atteggiamenti, nella partecipazione alla partita. E' destinato a scrivere la storia a Firenze o comunque in Serie A. E' un grande allenatore, anche sotto l'aspetto caratteriale. Ha perso Vlahovic, ma ieri ha detto che devono segnare di più gli esterni. Ha già un disegno in testa, vedremo se riuscirà a portarlo in porto".