Il weekend perfetto di Commisso: vincono Fiorentina, Columbia University e i Cosmos

Fiorentina, Cosmos e Columbia University hanno regalato un fine settimana perfetto al proprietario del Club viola.

Venerdì sera la squadra maschile della Columbia University ha eliminato il Monmouth, vincendo 2-0 nella partita disputata allo stadio Rocco B. Commisso di New York City.

Sabato la Fiorentina Primavera, nella partita disputata allo Stadio “Artemio Franchi”, ha battuto l’AS Roma, così come la squadra femminile della Columbia ha sconfitto il Cornell per 2-0 nella prima partita della Conference dell’Ivy League.

Nella serata di sabato, Commisso ha poi visto a Long Island i Cosmos di New York sconfiggere i Chattanooga FC per 3-1. Con questa vittoria i Cosmos hanno confermato il loro primo posto nella National Premier Soccer League’s Member Cup con quattro punti di vantaggio sui Detroit City FC.

Infine, ieri sera, la Fiorentina ha chiuso il weekend perfetto di Rocco ottenendo una importantissima vittoria per 3-1 contro l’AC Milan a San Siro.

Il comunicato lo ha pubblicato la Fiorentina su Violachannel.tv.