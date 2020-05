Il vice di Montella rivendica: “Cuadrado, Salah e Castrovilli grandi grazie a noi”

Daniele Russo è stato negli ultimi anni il braccio destro di Vincenzo Montella. Vice allenatore nella doppia esperienza alla Fiorentina e non solo. Intervistato dal sito europacalcio.it ha ripercorso alcuni momenti dell’avventura in viola, rivelando: “Il Papu è stato uno dei nostri grandi rimpianti: sia a Firenze che a Milano, io e Vincenzo facemmo del tutto per poterlo allenare nuovamente, ma la dirigenza della Fiorentina non era convinta del suo valore; fu così che andò all’Atalanta per un prezzo bassissimo rapportato alle sue qualità” dice Russo. Che aggiunge: “Nel nostro percorso calcistico io e Vincenzo abbiamo avuto un po’ di calciatori che sono cresciuti. Mi viene in mente Cuadrado, che nessuno conosceva ed era fuori dai piani dell’Udinese. Molto spesso lo facevamo giocare, subendo anche delle critiche, da quinto nel nostro 3-5-2; oggi vedo che è un titolare inamovibile come laterale destro di una difesa a 4 in una corazzata come la Juventus. Fece benissimo con noi e divenne un giocatore top; la Fiorentina lo cedette nel mese di gennaio al Chelsea per oltre 30 milioni. In quell’operazione volemmo un certo Salah, il quale era ai margini nel Chelsea e che l’anno prima militava nel campionato svizzero, nel Basilea; cambiò subito prospettiva dopo una settimana di allenamenti. Momo neanche sapeva quanto potenziale possedeva già allora. Disputò un girone di ritorno importante e si fece conoscere nel calcio che conta. E’ d’obbligo citare Gaetano Castrovilli, un giocatore che gran parte degli addetti ai lavori non conosceva. Questa estate il primo nome che facemmo alla dirigenza e alla proprietà fu proprio quello di Gaetano. Noi dello staff tecnico puntavamo molto su di lui – spiega Daniele Russo –. Credo che la sua voglia di migliorare unita alla nostra previsione siano stati fondamentali per la crescita del ragazzo, che in 3 mesi è passato dalla Serie B all’esordio in Nazionale A”.