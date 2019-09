Il Tottenham si muove per osservare Sottil, ma Montella gli rovina i piani

L’inizio di stagione di Riccardo Sottil non sta passando inosservato e sta attirando anche le attenzioni di grandi club europei. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Daily Express, emissari del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina. Viaggio a vuoto, aggiungiamo noi, visto che Vincenzo Montella ha lasciato Sottil in panchina per tutta la partita.

