Nell’anniversario della morte di Davide Astori, anche Stefano Pioli ha voluto ricordarlo con un breve messaggio messo in onda da Radio Bruno Toscana: “Davide era speciale e unico, come speciale e unico è il ricordo che ho di lui” ha detto con la voce rotta dall’emozione. L’allenatore del Milan, nonostante le ultime vicissitudini della stretta attualità, non si è sottratto all’omaggio per il suo ex capitano al quale ha dedicato anche un tatuaggio.