Il tifoso vip Conti: “Italiano giovane e preparato, ora vinciamo con la Samp”

Il presentatore televisivo è soddisfatto della stagione viola

"Lunedì sera è stato fantastico vedere da una parte José Mourinho, lo Special One, e dall'altra Vincenzo Italiano, il nuovo che avanza". Al noto presentatore televisivo Carlo Conti la Fiorentina di quest'anno è piaciuta eccome e lo racconta in un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com. "Dobbiamo ringraziare tutti per quanto fatto in questo campionato, dall'allenatore ai giocatori fino alla società. Certo, avremmo potuto vincere qualche partita in più, penso alle gare contro Venezia, Empoli, Salernitana o anche Udinese. Ma adesso pensiamo alla Sampdoria, un test fondamentale. Soltanto dopo potremmo concentrarci sulla Juve. Cabral? Diamogli fiducia, così come a Gonzalez, anche se è un po' discontinuo. Il mister ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto parlare la stessa lingua a tutto il gruppo, è un allenatore giovane ma preparato".