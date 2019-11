Il tifoso Monti: “Fiorentina da decimo posto. Montella ha poche colpe”

“A Cagliari non abbiamo perso, siamo stati umiliati. E’ questo che non va bene”. Questo il parere di Gianfranco Monti, che però scagiona Montella: “Vedo un tiro al piccione che non mi piace. Montella ha le sue responsabilità, ma io non dimentico che nella sua prima gestione ci ha regalato il calcio più bello degli ultimi 20 anni, è un tecnico capace. Ci sono dei limiti nella rosa, questa Fiorentina è da decimo posto in classifica” le sue parole a Radio Bruno.