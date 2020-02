Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue parole:

Vicenda Commisso? Noi tifosi abbiamo goduto, lo abbiamo accolto come “uno di noi” fin dal primo giorno, però tornasse indietro rivisiterebbe le parole dette alla stampa. L’atteggiamento peggiore è stato quello di Nicchi, è stato arrogante e non può permetterselo per il ruolo che riveste. Gasperini? Tutto va ridimensionato, è la cura migliore per la nostra Fiorentina, domani avremo tutti gli occhi puntati addosso, ma spero che vinca l’ironia, noi fiorentini siamo i migliori al mondo da questo punto di vista. L’Atalanta arriverà indemoniata a Firenze, i giocatori avranno un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto in Coppa Italia. Servirà la partita perfetta, questa sfida è ancor più difficile rispetto a quella contro la Juventus.