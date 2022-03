Il tifoso Bonora: “Fiorentina fantastica: appassiona e diverte, sogno l’Europa”

L'ex cestista italiano: "Anche in alcune sconfitte, totalmente immeritate, mi sono stradivertito e appassionato"

"Quest’anno mi sto divertendo moltissimo a vederla ad ogni partita. Anche in alcune sconfitte, totalmente immeritate, mi sono stradivertito e appassionato. La squadra gioca bene a calcio. Devo dire che quest’anno la squadra è fantastica e bella da vedere. Speriamo di ritagliarci un posto in Europa. Autogol Venuti? Un fiorentino come lui non ci avrà dormito un paio notti. Anche lui sta facendo un’ottima stagione. E’ un grande professionista ed avrà saputo voltare pagina. Italiano? Ovviamente un tecnico incide tantissimo. La Serie A quest’anno è molto equilibrata e quindi ci sono molti aspetti da non sottovalutare ad ogni partita. Ad inizio anno ero un po’ preoccupato per come fosse andata la vicenda Gattuso, invece Italiano sta dimostrando che merita la Fiorentina e forse anche qualcosa di più. Dualismo Terracciano-Drago? Tolte rarissime eccezioni nel calcio moderno come nel basket ci sono molte meno gerarchie. Con le tante sostituzioni, il turn over all’interno della partita è presente a tutti i livelli. I giocatori sono molto più mentalizzati in questo, riescono ad accettarlo. Io credo che una delle forze di Italiano sia quella di responsabilizzare venti giocatori."