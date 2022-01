Il tifo Viola risponde presente: Franchi “sold-out”. Il dato sull’incasso

Franchi gremito, al netto delle restrizioni

Nonostante Fiorentina-Genoa si giochi in un freddo lunedì invernale, i tifosi Viola ci tengono a far sentire il proprio supporto. Sono infatti stati venduti tutti e 5.000 i tagliandi messi a disposizione per ala gara del Franchi di questa sera. L'incasso, fa sapere il club, ammonta a poco più di 58mila Euro. Mai come quest'anno l'apporto del pubblico è così fondamentale.