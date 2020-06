Il tecnico Pochesci: “Ecco chi vedo come prossimo allenatore della Fiorentina”. E su Tonali…

Sandro Pochesci, uno che non ha assolutamente peli sulla lingua, ex tecnico, tra le altre, della Ternana in Serie B, è intervenuto quest’oggi a Tmw Radio e parlando di Fiorentina ha detto:

Luciano Spalletti lo vedrei benissimo a Firenze, potrebbe riportare la squadra viola in Champions League ed ai vertici del calcio europeo, è il suo sogno. Tonali? Piace a tutti, secondo me non è ancora pronto per una big, in una formazione di seconda fascia come quella gigliata potrebbe crescere con calma, sarebbe il giusto percorso per lui.