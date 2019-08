Il sogno Suso e le variabili del colpo: dalla clausola agli intrighi di mercato

Sì, la Fiorentina ci ha provato per Suso. E sta continuando a farlo, in sordina, senza sbottonarsi troppo. Certo, un colpo difficile, un qualcosa che sembrava impossibile fino a poco tempo fa. Che forse lo è ancora, ma il mercato è ancora lungo in Italia. Sicuramente, se i dirigenti hanno approcciato al calciatore, un motivo ci sarà. E questo risiede nella volontà di alzare la qualità della rosa, regalare alla piazza un gran giocatore. Suso lo è: per questo a Pradè piace.

Come ha raccontato stamani La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è all’interno di un vicolo di mercato. La clausola rescissoria, valida solo per l’estero e fissata a 40 milioni di euro, è scaduta il 15 luglio, ma il rinnovo di contratto tarda ad arrivare. In primis, il Milan vorrebbe togliere la clausola, tutelandosi, ma il calciatore ha chiesto sempre un ritocco dell’ingaggio giudicato troppo alto. Perché tra i problemi in cui potrebbe imbattersi la Fiorentina, c’è certamente lo stipendio. Ci sono dei paletti del FPF che non si possono abbattere.

La Viola parte da una base di 30 milioni di euro, che potrebbero alzarsi di poco grazie ai bonus. La forza risiede nell’agente del calciatore, Alessandro Lucci, che ha riportato al Franchi il centrocampista Milan Badelj e potrebbe spostare alla Fiorentina anche Andrea Bertolacci, svincolato. Intanto Suso segna su punizione nell’amichevole contro il Feronikeli e continua a incantare.