Il rimpianto di Galliani: “Sembrava fatta per Commisso al Milan. Fiorentina, che fortuna!”

Intervenuto da Palazzo Vecchio, dove Arrigo Sacchi ha presentato il suo ultimo libro, l’ex ad del Milan Adriano Galliani ha parlato anche di Fiorentina: “Commisso? Sembra che la Fiorentina stia andando molto bene, sono dispiaciutissimo che sia arrivato solo ad un passo dal comprare il Milan e non capisco perché Yonghong Li non glielo ha ceduto. Avevo incontrato Rocco per la cessione del Milan, sembrava tutto fatto, poi è subentrato Elliott… La Fiorentina ha una grande fortuna, ma spezzerei anche una lancia per i Della Valle, non so dove sarebbe oggi se non fossero arrivati nel 2002 a salvare la società. Montella? Sono legato a Vincenzo, ha portato l’ultimo trofeo della nostra gestione. Pradè? L’avrei portato al Milan, ci ho provato più volte”.