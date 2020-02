Il ricordo di Pellicanò: “Baggio o Borgonovo in gol? Io proteggevo la mia porta con Iachini”

In occasione del compleanno di Roberto Baggio (gli auguri della Fiorentina), il Pentasport di Radio Bruno Toscana ha contattato il portiere della Fiorentina di allora, Giuseppe Pellicanò:

“Intanto faccio gli auguri a Roby, erano tempi bellissimi con Eriksson come allenatore, e sabato c’è la sfida fra Pioli e Iachini, grandi professionisti da giocatori e da allenatori. Quando Baggio e Borgonovo facevano gol, per proteggere il vantaggio io chiamavo Iachini e me lo mettevo davanti all’area, non passava più nessuno. Abbiamo vinto diverse partite così. Abbiamo fatto un bel campionato, un grande rapporto con allenatore e staff nonché un’atmosfera splendida nello spogliatoio: le barzellette di Baggio erano famosissime. Anche i tifosi hanno capito che il passaggio alla Juve non fu un tradimento. La beffa a Caniggia? L’avevo provata in allenamento…”

IL VIDEO DELLA GENIALATA SU CANIGGIA: CHE FURBATA!