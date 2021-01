Il retroscena: “Nuovo stadio, quando i Della Valle s’interessarono a Scandicci”

Intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno, il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha svelato un retroscena sul nuovo stadio della Fiorentina nei primi anni di gestione Della Valle:

Nei primi anni di gestione della Fiorentina i Della Valle chiamarono l’allora sindaco di Scandicci, Simone Gheri, per sentire se c’era la possibilità di costruire lo stadio. Il terreno c’era, ma mancava un po’ di spazio per realizzare le opere commerciali attorno allo stadio. Si arrivò non lontanissimi dall’obiettivo. L’allora sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, chiamò Gheri, il quale andò anche a Casette d’Ete. Da quel momento ad oggi non abbiamo più avuto spazi a disposizione.