Il racconto: “Il segreto di Ribery è l’amore per il calcio. Spogliatoio? So che è un tipo vivo e fa divertire”

Giovanni Federico, giocatore tedesco con lunga militanza in Bundesliga, ha parlato a TMW di Franck Ribery:

Mi hanno sempre raccontato di un professionista esemplare sotto tutti i punti di vista, di giocatori come lui ne esistono pochi al mondo. Il suo segreto è l’amore per il calcio, si diverte giocando ma non solo: so che all’interno dello spogliatoio è uno vivo, che diverte anche gli altri, soprattutto i giovani. E poi può dare tanti consigli, vista la sua esperienza. Tecnicamente non serve aggiungere niente, ma quel che sorprende è il suo entusiasmo contagioso.