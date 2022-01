Il punto del Corriere: ACF e Vlahovic separati in casa e l’offerta dell’Arsenal

Ecco la situazione tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina con l'Arsenal che attende fiducioso

Il Corriere della Sera analizza il clima tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina. Separati in casa sarebbe il modo migliore per descrivere questa situazione. Per fortuna il giocatore non ne risente e sul campo sta dimostrando ancora quanto vale.