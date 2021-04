Il punto dal CS: scarico per chi ha giocato a Verona, a parte Borja e Kokorin

La giornata viola dopo la vittoria di Verona

Nel day-after di Verona-Fiorentina i viola, che intanto hanno "allentato le misure restrittive", sono tornati sul terreno del Centro Sportivo 'Davide Astori'. Lavoro in palestra e ritmi più blandi per chi è sceso in campo ieri sera al Bentegodi, sul campo per chi invece non ha disputato minuti a Verona. Come riporta Radio Bruno, ai campini si è vista quasi tutta la dirigenza al completo, tranne Rocco Commisso che si rivedrà nei prossimi giorni. La seduta è durata circa due ore, con Borja Valero e il lungo degente Kokorin che hanno lavorato ancora a parte.