Il punto dal CS, Radio Bruno: Odriozola al sorpasso, Callejon in attacco

Ecco il punto dal centro sportivo Davide Astori in vista della sfida contro la Juventus. Tutte le novità secondo Radio Bruno

Ecco le principali novità dal centro sportivo Davide Astori in vista del match contro la Juventus. Come riportato da Radio Bruno, ci saranno qualche cambio rispetto alla sfida contro lo Spezia. Italiano non vuole snaturare la squadra ma qualcosa cambierà, soprattutto sulle fasce. Odriozola molto probabilmente sarà il terzino destro e Callejon guiderà la fascia destra. Visto l'esplosività dell'ex Real, Callejon darà una mano maggiore dal punto di vista tattico. A centrocampo molto probabilmente sarà scelto Duncan. (LE PROBABILI FORMAZIONI)