Il programma di domani – Conferenza di Marco Benassi e serata al Viola Village

Stilato il programma per la giornata di domani dalla Fiorentina. Solito orario di allenamento, conferenza Benassi e serata al Viola Village.

La Fiorentina, come ha sempre fatto in questi giorni di ritiro, annuncia il programma del giorno successivo per il ritiro a Moena. Domani la squadra viola scenderà in campo per l'allenamento per le solite due sessioni alle ore 10:00 e alle ore 17:30, all'interno del Centro Sportivo "C.Benatti".