Il profilo di Sacchi arbitro di Empoli-Fiorentina

Conosciamo da vicino Juan Luca Sacchi il giovane arbitro designato a dirigere Empoli-Fiorentina.

Sarà il giovane Juan Luca Sacchi di Macerata a dirigere il derby Empoli-Fiorentina. Una scelta corretta a mio modo di vedere da parte del designatore Gianluca Rocchi quella di dare spazio ad un giovane fischietto che nella passata stagione aveva già diretto dodici gare nella massima serie e già in questa, con quella di sabato, è alla quinta partita. Sacchi è un direttore di gara che lascia molto giocare, predilige il confronto con i calciatori richiamandoli verbalmente anche più volte prima di estrarre il cartellino. Non ama essere protagonista, però allo stesso tempo è molto fiscale nel far rispettare il regolamento. Ha già diretto gare della Fiorentina nella passata stagione in casa con l’Atalanta. In questa stagione nelle quattro gare già arbitrate si è trovato di fronte tre big come Napoli, Juventus ed Inter per cui anche caratterialmente Sacchi è adatto per questo tipo di partite spigolose come tutti i derby che si rispettino.