Il primo allenatore di Orsolini: “Più forte di Chiesa”

Intervistato dall’edizione bolognese de La Repubblica Remo Orsini, allenatore classe ’68, ha parlato di Riccardo Orsolini, stella del Bologna, di cui è stato il primo allenatore seguendolo dai Pulcini alla Berretti: “Per me Riccardo è più forte di Chiesa. Federico è velocissimo, ottimo giocatore d’ accordo, ma Riccardo ha più talento, lui ti butta a terra con una finta di corpo. Ed è più completo, sa giocare anche di testa. – continua Orsini parlando del ruolo del giocatore -Direi che Mihajlovic lo sta valorizzando al meglio, lui è il classico esterno mancino che devi mettere a destra: nel 4-3-3 è perfetto, ma anche nel 3-4-3, Purtroppo nel 3-5-2 di Inzaghi non ci stava e si finiva per snaturarlo”.