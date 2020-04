Il prep. atletico: “Importante fare test di controllo. Ribery sfortunato, stava rientrando”

Il preparatore atletico fiorentino Alessandro Ciullini è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Sarà importante fare test di controllo e paragonarli con gli ultimi effettuati prima dello stop. E’ un lavoro da fare adesso perché poi si giocherà, forse, tre volte a settimana. Poi sarà possibile stilare il programma d’allenamento.

Ribery e Kouamé? Pagheranno un po’ di più. Ribery stava già lavorando in campo prima dello stop, era a un passo dal rientro. Se stanno bene, possono partecipare alle sedute in gruppo. Chiaramente non potranno giocare tre volte a settimana.