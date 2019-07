Il Pentasport sonda i tifosi sulla decisione di Commisso di tenere Chiesa

Il Pentasport di Radio Bruno ha lanciato questa mattina alle 7 un sondaggio per capire l’umore dei tifosi Viola di fronte alla determinazione di Rocco Commisso di tenere in tutti i modi Federico Chiesa. L’iniziativa ha avuto immediatamente un grande successo e al momento la stragrande maggioranza del popolo viola è d’accordo con Rocco. Per partecipare basta mandare un messaggio vocale o un sms al numero 3475551285

Violanews aggiunge un sondaggio che riguarda il rientro di Chiesa a Firenze dopo la quasi certa permanenza in viola