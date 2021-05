Il pensiero di Graziani: “Gattuso sarebbe la scelta migliore. E terrei Ribery”

Per l'ex giocatore e tecnico viola la nuova Fiorentina può nascere su ottime basi

Per l'ex viola Ciccio Graziani non ci sono dubbi: la Fiorentina farebbe un colpaccio se riuscisse a prendere come nuovo allenatore Gennaro Gattuso. E per lui, poi, i gigliati devono tenere anche Franck Ribery. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com: "Se a Firenze arrivasse davvero l'attuale tecnico del Napoli, si tratterebbe di un lusso. Nelle difficoltà ha ottenuto risultati straordinari, e poi non è un malato di tattica, cosa a mio avviso importante. La Fiorentina quest'anno con la rosa che aveva poteva fare molto di più, adesso è esploso Vlahovic, mi aspetto che arrivi in attacco un giocatore vero, che possa integrarsi col centravanti serbo. Ribery? Ha classe ed esperienza, è troppo importante, certo che lo terrei. Guardate Ibra al Milan..."