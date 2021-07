Il parere: “Italiano, operazione risveglio. Ribery? Un errore…”

Carlo Nesti parla della Fiorentina: con Italiano i viola cercano riscatto, ma la proprietà deve cercare di non vendere i top players

"Italiano ha dalla sua un'importante responsabilità. Deve risvegliare un gruppo che sta soffrendo da anni e che fra le vecchie grandi è quella che ha sofferto maggiormente ultimamente. Penso che possa essere il profilo giusto per rilanciare i viola. Ribery? Era un valore aggiunto secondo me ed è stato un peccato non vederlo prima in Italia, perché in condizioni fisiche accettabili era ancora un grosso giocatore. Ora la proprietà deve tenere i giocatori che hanno mercato: perché se si continua a vendere i big come Chiesa si incassa molto ma non si costruisce. Per il bene dei viola mi auguro che Milenkovic e Vlahovic alla fine restino.