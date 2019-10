Il parallelo di Orsi: “Chiesa ha lo stesso difetto di Correa. Dragowski promosso”

Fernando Orsi, ex portiere con un lungo trascorso nella Lazio, a Radio Bruno ha parlato così del match di domenica sera: “Sarà una partita molto bella, giocando entrambe col 3-5-2 conteranno tanto i duelli individuali. La Lazio è avanti alla Fiorentina perchè gioca insieme da più anni e ha maggiori certezze. Il ruolo di Chiesa? Può adattarsi a qualunque posizione in attacco, avere accanto Ribery può aiutarlo molto. Credo però che non sia un bomber, in questo mi ricorda Correa della Lazio: sono molto forti ma non hanno freddezza sotto porta. Forse l’acquisirà col tempo. Dragowski? E’ maturato molto a Empoli. Ha grande presenza in porta, ma deve maturare sotto certi aspetti, finora il rendimento mi sembra positivo”.