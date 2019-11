Il padre di Pezzella invoca il Giudice Sportivo: “Fallo antisportivo da analizzare”

Miguel Pezzella, padre del capitano gigliato e della nazionale argentina, ha espresso il proprio rammarico sui social dopo l’infortunio del figlio in Hellas Verona-Fiorentina, affidandosi ad un commento nella nostra pagina Instagram:

Spero che molti siano d’accordo con me. Credo serva una valutazione del Giudice Sportivo che analizzi bene la situazione avvenuta in Hellas Verona-Fiorentina, nel momento che ha provocato l’uscita dal campo anzitempo di German. Penso che (Di Carmine ndr) debba restare fuori fino a quando German non tornerà in campo. Per me è stata una mossa antisportiva. Un saluto a Firenze!