Il neo-juventino Rabiot: “Ribery in Italia? Un bene per tutta la Serie A”

Uno degli acquisti della nuova Juventus di Maurizio Sarri ha parlato in toni entusiastici dell’acquisto, da parte della Fiorentina, di Franck Ribery. L’ex PSG Adrien Rabiot, infatti, ha applaudito (intervenendo a Sky Sport) la scelta della Viola di puntare sul campione ex Bayern:

Un altro francese mi ha raggiunto in Italia? Non c’è che dire, la Fiorentina ha fatto un gran colpo prendendo Ribery, da cui tra l’altro trarrà beneficio tutta la Serie A. Più giocatori forti ci sono in un campionato, meglio è per tutti. Franck è un grandissimo.