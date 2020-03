Il Milan torna su De Paul, Fiorentina spettatrice interessata

Anche il Milan, in vista del futuro, è a caccia di un giocatore di talento che possa far fare il salto di qualità alla rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno intensificato i rapporti con l’entourage di Rodrigo De Paul dell’Udinese, pallino della Fiorentina dalla scorsa estate, con Pradè che ha provato a strapparlo ai friulani anche a gennaio e non ha ancora gettato la spugna. Il Milan, però, per poter andare sull’argentino dovrà prima fare una cessione importante, e qui si potrebbe aprire un’interessante scenario di mercato. Come leggevamo ieri, infatti, la Fiorentina segue da vicino Lucas Paquetà, in uscita dai rossoneri, e chissà che non possa concretizzarsi un interessante domino di mercato.