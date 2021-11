Il Milan porta con sé la nebbia: scarsa visibilità a Firenze

Una fitta nebbia è scesa sul Franchi. Il clima si prepara ad accogliere il Milan

Questa sera la Fiorentina affronterà il Milan e il clima sembra voler accogliere al meglio la squadra di Pioli. Infatti, come riportato da Radio Bruno, nelle ultime ore una nebbia fitta è scesa su tutta Firenze. Soprattutto in zona Franchi, la visibilità è nettamente compromessa. Per adesso però la gara non sembra essere a rischio. Si attendono aggiornamenti in caso di un improvviso peggioramento.