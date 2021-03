Il Milan perde col Napoli, Pioli: “Testa al Manchester e poi alla Fiorentina”

L’ex viola Stefano Pioli, oggi sulla panchina del Milan, a Sky ha parlato anche del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina:

Abbiamo perso un’occasione, poteva essere una settimana eccezionale per noi, stasera non siamo riusciti a ripeterci. Abbiamo fatto una buona gara contro un ottimo avversario. Dobbiamo pensare alla prossima gara contro un avversario forte (Manchester United ndr), poi alla Fiorentina. L’Inter è andata fortissimo dopo l’eliminazione dall’Europa, noi pensiamo a far più punti possibili.