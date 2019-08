«Benevento, sfida al Monza. Inzaghi vuole la Fiorentina», titola l’edizione odierna de Il Mattino in merito alla sfida tra Monza e Benevento per accedere alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. La formazione campana parte favorita, ma la lotta è aperta. Stasera alle 20.30 si deciderà l’avversaria della formazione di Vincenzo Montella, che esordirà ufficialmente in stagione proprio con questa partita.

