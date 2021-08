Il Marocco chiama Amrabat, prima convocazione anche per Maleh

Amrabat, al centro di voci di mercato, chiamato dalla nazionale del Marocco che convoca anche Maleh per la prima volta

Vahid Halilhodžić, Ct del Marocco ha diramato la lista di convocati per i prossimi impegni della rappresentativa nordafricana. Come sempre presente Sofyan Amrabat, nonostante il recupero post-operatorio. Mentre sorprende la prima chiamata per Youssef Maleh, nato in Italia da genitori marocchini. Il centrocampista viola ha vestito per cinque volte in passato l'azzurro dell'U21, siglando anche un goal. Di recente ha disputato anche il campionato europeo con gli azzurrini di Nicolato.