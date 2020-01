Fabio Liverani, allenatore del Lecce ed ex viola, ha parlato a Radio Anch’Io Sport dopo il pareggio contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato:

Troppi gol subiti? Non è solo colpa della difesa. Contano i movimenti di tutta la squadra, anche degli attaccanti. Babacar e Lapadula ieri contro l’Inter hanno aiutato molto. Anche la Fiorentina contro il Napoli ha usato Chiesa e Cutrone in mediana per aiutare.