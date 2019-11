Il lavoro non finisce con la partita: Vlahovic e Lirola restano in campo ad allenarsi

Al fischio finale dell’amichevole tra Fiorentina ed Entella, Dusan Vlahovic e Pol Lirola non sono scesi negli spogliatoi insieme ai compagni. I due giovani calciatori, infatti, sono rimasti sul terreno di gioco del Franchi per alcune ripetute ed esercizi atletici, prima di raggiungere finalmente il resto della comitiva gigliata per la doccia di rito. Lo spagnolo deve recuperare la migliore condizione, nonostante oggi sia apparso in ripresa anche se l’impegno odierno in tal senso non è da considerare più di tanto. Bel gol per il terzino spagnolo, gol che è mancato invece a Vlahovic, che al fischio finale scuoteva la testa. Pochi i palloni davvero giocabili per il centravanti serbo, in più ci si è messo anche il palo, quasi allo scadere, a negargli il 6-1.