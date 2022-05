Il GS multa la Fiorentina dopo il match della Primavera: motivo “particolare”

Fiorentina multata dopo la sconfitta della Primavera contro la Sampdoria

Oggi è stato emesso il comunicato del Giudice Sportivo che, oltre ai club di Serie A, si è occupato anche dell'ultima giornata del campionato Primavera. La squadra di Aquilani è uscita sconfitta dal match contro la Sampdoria, ma le polemiche non sono state poche. Infatti, la Fiorentina ha protestato vivamente per una trattenuta netta in area ai danni di Capasso. Ecco la motivazione della sanzione: (LEGGI IL COMUNICATO)