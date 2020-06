Il giudizio di Castellazzi: “Chiesa più da Inter che da Juve ma 70 milioni sono troppi”

Ospite negli studi di Sportitalia, anche l’ex Inter Luca Castellazzi dice la sua sulla valutazione da circa 70/75 milioni di euro che la Fiorentina avrebbe fatto per Federico Chiesa, esterno accostato anche a Juventus e Inter:

Chiesa è più un prospetto da Inter in questo momento, nel senso che magari l’Inter può aver più bisogno di una seconda punta nel caso Lautaro uscisse. Per la Juve sarebbe un ‘di più’. Forse l’anno scorso era l’anno giusto per andar via. Il valore di oggi? Le valutazioni vanno contestualizzate al momento economico sociale, tutti i ds ora parlano di un mercato fatto di scambi e di investimenti limitati: 70/75 milioni mi sembrano tanti.