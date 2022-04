Il Galatasaray non ha dubbi: Pulgar tornerà a Firenze

Ormai Erick Pulgar è destinato a tornare a Firenze. A fine stagione finirà la sua avventura al Galatasaray

L'avventura di Pulgar con il Galatasaray è destinata a concludersi alla fine di questa stagione. Infatti, come riportato da A Spor, il Galatasaray non ha intenzione di opporsi al rientro a Firenze del centrocampista cileno. Non c'era nessun riscatto fissato con il club viola e la squadra turca non sembra interessata a trattare nemmeno un possibile prolungamento del prestito secco.