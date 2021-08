Il Franchi riapre per il campionato: ACF dà le info per i biglietti

18 i mesi di assenza dei tifosi dal Franchi in campionato

Con la riapertura degli stadi già testata in Coppa Italia e nell'amichevole contro l'Espanyol, è tempo di accogliere i tifosi anche per la prima casalinga in campionato, in programma sabato 28 agosto alle 20:45 contro il Torino. Di seguito le informazioni divulgate dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale: