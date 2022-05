Il Franchi punta al record di presenze stagionali per la sfida alla Juventus

Per l’ultima decisiva gara casalinga della stagione contro la Juventus il pubblico della Fiorentina è pronto a battere il record di presenze stagionale registratosi al Franchi contro il Milan

Ivan Affibbiato , responsabile per la vendita dei biglietti della Fiorentina, ha fornito al Pentasport di Radio Bruno un aggiornamento sulla situazione del Franchi in vista dell’ultima gara di campionato di sabato sera tra i viola e la Juventus. Ecco le sue parole:

“I biglietti per la sfida di sabato sera contro la Juventus si stanno esaurendo in tutti i settori dello stadio. L’obbiettivo è quello di riuscire a battere il record stagionale di presenze registratosi contro il Milan. Decisione della Lega su orari e data arrivata tardi? Non è stato un grosso problema per noi, avevamo fatto partire la vendita già dalla scorsa settimana”.