Il fiore sta, pian pianino, sbocciando. Il fiore in questione si chiama Dusan Vlahovic. Cesare Prandelli ha puntato subito su di lui. Il serbo sta ripagando alla grande la fiducia del tecnico viola. Da quando il mago di Orz è tornato a Firenze (prima partita il 22 novembre contro il Benevento), l’ex Partizan Belgrado ha segnato sei gol. Arrivati al giro di boa, le marcature sono sette. L’altra rete l’aveva siglata il 2 ottobre contro la Sampdoria sotto la gestione Iachini. In tutta la scorsa stagione aveva timbrato il cartellino sei volte. Insomma: i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. E all’orizzonte ci sono le gare del girone di ritorno.

Vlahovic ha cambiato marcia. Giocare con continuità gli ha giovato. D’altronde ha solo vent’anni ed è giusto, oltreché legittimo, concedere a un giovane come lui la possibilità di sbagliare. E’ vero, dei sei gol segnati con Prandelli in panchina, la metà – contro Sassuolo, Verona e Lazio – sono arrivati su rigore. Dusan si è preso la responsabilità di calciarli (maturità) e non ha mai fatto cilecca, a testimonianza della grande freddezza dagli undici metri.

Quindi, tutto è oro quel che luccica? No perché di strada ne deve fare ancora tanta. Dusan deve migliorare su molti aspetti: protezione del pallone, tecnica, movimenti dentro e fuori dall’area, far salire la squadra e concretezza sotto porta. Insomma, il lavoro non manca. Il tempo non è eterno, ma è dalla sua parte. Il fatto, però, che in quasi tutte le partite crei un buon numero di occasioni da rete fa capire quanto sia più nel vivo del gioco rispetto a qualche mese fa. La Fiorentina ha un gioiellino in casa, se lo tenga stretto (il contratto scade nel 2023). Se son rose…